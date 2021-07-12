Кириенко рассказал о значении «Тавриды» и ArtMasters

Арт-кластер «Таврида» и национальный открытый чемпионат в сфере творческих компетенций ArtMasters имеют важное значение, они предоставляют возможность реализовать себя тем талантливым людям, «работа которых обычно остается за кулисами». Такого мнения придерживается первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает пресс-служба «Тавриды».

По его словам, такие специалисты, как художники по костюмам, художники по свету, по гриму участвуют в творческих проектах, но работают за кулисами. «Зрители, приходя в театр, не видят их, не знают, о чем они думают, как находят решения, которые становятся важной частью спектакля», — подчеркнул он. Однако на базе «Тавриды» и ArtMasters они могут самореализоваться.

Кириенко также добавил, что команды, сформированные во время чемпионата ArtMasters в 2020 году, продолжают совместную деятельность. «Когда сотрудничество становится долговременным, когда оно живет и реализуется в ярких проектах, это очень здорово», — заявил он.

Арт-кластер «Таврида» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. С 5 по 13 июля там проходит образовательный заезд «Артполяна», который объединил арт-школу эффективного управления театральными и концертными площадками и театральное направление Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2021.