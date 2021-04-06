Наблюдательный совет оценил успехи чемпионата ArtMasters

В Москве прошло первое заседание Наблюдательного совета второго открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 6 апреля.

Участники встречи, которая состоялась в понедельник, 5 апреля, в частности, оценили успехи первого сезона конкурса. Так, первый замруководителя администрации президента и председатель Наблюдательного совета Сергей Кириенко отметил, что первый чемпионат прошел хорошо. «Для целого ряда очень талантливых, творческих людей, которые были не видны в силу специфики их деятельности, открылась возможность не только быть успешными, но и показать свои таланты, способности, получить поддержку, повышение квалификации, стажировку, многие получили предложения по работе», — заявил он.

В свою очередь ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа и член Наблюдательного совета Григорий Заславский отметил, что главной победой первого сезона ArtMasters стало налаживанием сотрудничества между его участниками. «Это и большая победа, и задача на будущее... Самое главное в искусстве — это коллаборации», — подчеркнул он.

Также члены Наблюдательного совета в ходе заседания приняли ряд решений по использованию образовательного потенциала ArtMasters в проектах, разрабатываемых и реализуемых профильными министерствами. В частности, в Минобрнауки пообещали учесть опыт чемпионата при формировании образовательных программ российских вузов. Кроме того, победители ArtMasters получат определенные преимущества при поступлении в университет, заверили в ведомстве. В свою очередь Минкультуры предусмотрит в проекте «Придумано в России» активное использование платформы ArtMasters по подготовке, конкурсному отбору лучших молодых профессионалов и их интеграции в креативные индустрии при создании в регионах Школ креативных индустрий.

Прием заявок на второй сезон чемпионата стартовал 5 апреля.

Чемпионат ArtMasters реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры, Министерства просвещения, а также правительства Москвы. Стратегическим партнером чемпионата ArtMasters является Министерство науки и высшего образования России.