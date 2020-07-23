Россиян призвали участвовать в чемпионате творческих компетенций ArtMasters

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин призвал граждан участвовать в новом национальном чемпионате творческих компетенций ArtMasters. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации в четверг, 23 июля.

«Переводя на наш театральных язык, это конкурс профессионалов, которые могут продемонстрировать свои навыки, свои умения, одним словом, свое мастерство. Этих "компетенций" всего 16, но нас интересуют театральные профессии — художник по гриму, художник по костюму, художник-оформитель, оператор механики сцены, сценограф и другие», — отметил Калягин.

По его словам, нужно принять участие в чемпионате, чтобы показать, что «наш театр делают настоящие Мастера». Глава организации заметил, что победителям достанутся не только ценные призы, но и возможность выйти в своей профессии на новый уровень, а также «продемонстрировать свое мастерство экспертам и мэтрам российской культуры».

7 июля сообщалось, что в России стартовал первый национальный чемпионат творческих компетенций ArtMasters, в нем примут участие представители творческих профессий в возрасте от 18 до 35 лет. В первый год чемпионат пройдет в три этапа по 16 компетенциям, среди которых — художник по свету, оператор механики сцены, художник по костюмам, звукорежиссер, художник-оформитель, сценограф.

Прием заявок продлится до 11 августа.