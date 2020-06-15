Россияне поучаствуют в Международном фестивале йоги Himalaya

Россияне, интересующиеся медитацией и здоровым образом жизни, смогут принять участие в Международном однодневном фестивале йоги Himalaya, который пройдет онлайн 20 июня. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 15 июня.

Уточняется, что на мероприятии несколько десятков сертифицированных учителей и различных лекторов представят 20 различных школ йоги. Также участников ожидают музыкальные произведения, танцы и многое другое. По данным организаторов посмотреть фестиваль в прямом эфире можно будет на YouTube-канале IDY RUSSIA.

«Этот фестиваль предназначен для широкого круга людей — от продвинутых йогов до тех, кто никогда не пробовал заниматься йогой», — указано в сообщении.

Особым гостем мероприятия станет российская певица Сати Казанова, которая проведет в прямом эфире мантра-медитацию. Кроме того, участники смогут научиться создавать более целостный подход к своему здоровью.

Фестиваль представлен при поддержке компании Himalaya Herbals — серия натуральных, эффективных и безопасных продуктов, в состав которых входят особенные, тщательно отобранные растения. Организаторами выступили Индийский культурно-национальный центр «СИТА» и проект Simply Meditation.

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