В Москве пройдет книжный фестиваль «Красная площадь»

Книжный фестиваль «Красная площадь» традиционно пройдет в Москве в начале лета, с 6 по 8 июня. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы в субботу, 30 мая.

«В этом году он пройдет в шестой раз, его участников и гостей фестиваля ждет уникальный литературный марафон. Попасть на ярмарку можно будет при соблюдении действующих в Москве правил: прийти на фестиваль можно будет пешком, либо нужно будет оформить цифровой пропуск для разовой поездки», — указано в сообщении.

Кроме того, на мероприятии будут соблюдаться все новые санитарные требования, в том числе будет осуществляться регулярная дезинфекция площадок. Также посетителей обяжут соблюдать социальную дистанцию и носить перчатки и маски на территории фестиваля.

Участниками мероприятия станут писатели и поэты, известные артисты московских театров и популярные музыканты. Однако в этом году фестиваль будет менее масштабным, отмечают организаторы. На территории Красной площади разместят такие площадки, как «Главная сцена», «Детская сцена», «Художественная литература», «Нон-фикшн», «Музейная линия», «История отечества».

Гости познакомятся с книжными новинками более 200 издательств, примут участие в интерактивных программах, лекциях и литературных квестах, а также увидят показы моноспектаклей, читки литературных произведений, показы мультфильмов.

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