Фестиваль Roof Fest объявил первую волну артистов

Фестиваль петербургских концертов на крыше Roof Fest объявил первую волну артистов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерты пройдут с мая по сентябрь на обновленной сцене под крышей — Roof Place. На ней выступят IOWA, Ева Польна, Полина Гагарина и Вячеслав Бутусов. Откроет сезон группа «Би-2». Всего будет организовано 30 концертов.

15 апреля состоится концерт еще одного проекта Roof Group «Классика в темноте» в Планетарий №1. Перед большим летним сезоном концертов на крыше зрителям представят классические произведения современных исполнителей на фоне проекции звездного неба.

Фестиваль Roof Fest был впервые организован в Москве в 2017 году, а в Санкт-Петербурге он проходит с 2012 года. За это время на мероприятии выступили IOWA, Борис Гребенщиков, Mgzavrebi, «СБПЧ», «Танцы Минус», Манижа, Billy’s Band, SunSay, «Фрукты», Ассаи, KREC и Animal ДжаZ.

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