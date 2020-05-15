Стартовал первый в России онлайн-фестиваль VK Fest

В пятницу, 15 мая, стартовал первый в России семидневный онлайн-фестиваль VK Fest. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Зрители фестиваля увидят больше сотни выступлений и интервью, эфир доступен по ссылке. Участие в VK Fest подтвердили боле 70 артистов, а также звездные гости: журналисты, актеры, стендап-комики. Ведущими фестиваля станут Владимир Маркони и голосовой ассистент Маруся.

К музыкальной программе присоединились Noize MC, Steve Aoki и «Дискотека Авария», а также лучшие российские и зарубежные диджеи, которые представят традиционную для фестиваля сцену Radio Record: Aria Fredda, DJ M.E.G, DJ Sidorkov, DJ Smash, Feel, Felix Jaehn, Filatov & Karas, Karina Istomina, Kto DJ?, Lady Waks, Swanky Tunes, Zeskullz. К лайн-апу фестиваля также присоединятся специальные гости, чьи имена будут анонсированы позднее.

В рамках фестиваля популярные блогеры, артисты, спортсмены, журналисты, а также совсем неожиданные гости ответят на вопросы ведущего. О своих проектах, интересах, досуге и многом другом расскажут: Николай Басков, Михаил Галустян, Глюкоза, Тина Канделаки, Женя Кулик, Елена Летучая, Макс +100500, Валерий Меладзе, Александр Невзоров, Алексей Пивоваров, Михаил Пиотровский, Ирена Понарошку, Александр Ревва, Марьяна Ро, Николай Соболев, Саша Спилберг, Иван Ургант, Яна Чурикова, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Катерина Шпица, Маргарита Мамун, Андрей Кончаловский, Александр Гудков, Сергей Бурунов и Ольга Бузова.

Кроме того, зрителей ждут ежедневные эфиры, на которых звезды телеканала ТНТ расскажут о главных премьерах сезона и даже поделятся подробностями со съемок любимых проектов. На VK Fest выступят комики Comedy Баттл, Stand Up и «Однажды в России», актеры и создатели сериалов «Реальные пацаны», «Мир! Дружба! Жвачка!», «257 причин, чтобы жить», а также герои популярных реалити-шоу «Холостяк», «Солдатки» и «Остров героев».

В этом году VK Fest соберет деньги на помощь больницам и жертвам домашнего насилия. Все семь дней, которые продлится фестиваль, пользователи смогут отправлять друзьям особенный подарок. Деньги от его продажи будут перечислены трем некоммерческим организациям: AdVita и «Не напрасно», которые объединили усилия, чтобы помочь больницам справиться со вспышкой коронавирусной инфекции, а также центру «Насилию.нет», куда пострадавшие от домашнего насилия могут прийти за психологической и юридической помощью.

В 2017 году сообщалось, что прямую трансляцию фестиваля VK Fest посмотрели более полутора миллионов пользователей соцсети «ВКонтакте». Мероприятие, проходившее 15 и 16 июля в Санкт-Петербурге, посетили 85 тысяч человек.

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