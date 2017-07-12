Во «ВКонтакте» появилось закрытое сообщество Apple

Компания Apple создала во «ВКонтакте» закрытое сообщество. Об этом ее представитель рассказал «Ленте.ру», в соцсети также подтвердили, что группа принадлежит американской корпорации.

Сообщество располагается по адресу https://vk.com/apple. Поскольку оно является закрытым, посмотреть содержимое или число одобренных участников невозможно. На данный момент из опций доступна кнопка «Подать заявку». При этом группа не отмечена синей галочкой, которая обычно подтверждает подлинность аккаунта.

По данным TJournal, раньше по этому адресу располагалось сообщество магазина техники Apple Jesus. Сейчас его группу можно найти по другой ссылке. При этом представитель магазина не стал комментировать информацию о смене адреса в соцсети.

В июне на аукционе был продан один из шести работоспособных компьютеров Apple I 1976 года. Устройство ушло с молотка за 355 тысяч долларов (более 20 миллионов рублей).