ФАС оштрафовала менеджера российской «дочки» Apple на 20 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала сотрудника «Эппл Рус» (российского подразделения американской корпорации Apple) за незаконную координацию цен на смартфоны компании в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Должностное лицо "Эппл Рус" признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП (в редакции, действовавшей на момент совершения административного правонарушения), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — сообщили в ФАС.

В тот период времени, когда была зафиксирована незаконная деятельность компании (с 25 октября 2013 года по 4 апреля 2016 года), согласно КоАП штраф для должностных лиц за данное нарушение составлял 20-50 тысяч рублей. Согласно нынешней редакции (с 17 апреля 2017 года) наказание могло быть другим — 40-50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 3 лет.

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Летом 2016 года ФАС заподозрила в координации цен на iPhone 6s и iPhone 6s Plus корпорацию Apple. Дело по части 5 статьи 11 закона «О защите конкуренции» возбуждено в отношении группы лиц в составе ООО "Эппл Рус", Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc.

В частности, ФАС сообщила, что «Эппл Рус» нарушила часть 5 статьи 1 закона «О защите конкуренции», что выразилось в осуществлении координации экономической деятельности реселлеров смартфонов Apple iPhone. Позже компания самостоятельно до завершения рассмотрения дела устранила нарушения. В середине июня антимонопольное ведомство объявило, что штраф для «Эппл Рус» составит 1,75 миллиона рублей.