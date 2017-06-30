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Как сговорились

ФАС концентрируется на рынке цифровых устройств

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Еще недавно антимонопольщики подозревали в ценовых сговорах нефтяные компании из-за стоимости бензина; теперь в центре внимания — производители и продавцы цифровой техники.

На днях Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении российской структуры LG — компании «ЛГ Электроникс РУС», заподозрив ее в координации цен на смартфоны. В ведомстве пришли к выводу, что «ЛГ Электроникс РУС» «использовало специальную программу мониторинга цен ретейлеров для контроля за ценами на ряд смартфонов LG».

Признаки координации цен на электронику на российском рынке антимонопольщики обнаруживают не впервые. Так, в августе прошлого года ФАС возбудила дело против компании Apple (точнее, нескольких подразделений — ООО «Эппл РУС», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc.») из-за нарушения закона о защите конкуренции. Ведомство усмотрело признаки координации цен на территории России у распространителей на iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Позже были возбуждены дела против четырех ретейлеров, торгующих iPhone, которые не предоставили ведомству данные о ценах на смартфоны.

Осенью того же года в поле зрения антимонопольщиков попала компания Samsung — и снова из-за признаков координации цен на смартфоны на российском рынке. А уже в начале нынешнего года ФАС проверила компании Lenovo и HP и выявила в их действиях «признаки незаконной экономической координации» — другими словами, картельный сговор. Дело касалось сговора при госзакупках компьютеров производства Lenovo и HP, и на момент его возбуждения сумма торгов, охваченных картелем, выросла с 600 миллионов до 2,2 миллиардов рублей. В картельном сговоре ведомство тогда заподозрило участников закупок для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы. В ФАС пришли к выводу, что деятельность картеля координировали российские представительства китайской Lenovo и американской HP. В ведомстве не исключили, что кроме этих компаний в картеле при госзакупках могли участвовать и другие иностранные производители.

На растущем рынке

Количество возбужденных ФАС дел в отношении производителей и продавцов цифровой техники приводит к выводу о том, что сговор как способ ведения бизнеса по душе многим участникам рынка. Не так давно пристального внимания антимонопольщиков удостоились нефтяные компании — из-за роста цен на топливо, а теперь договорная политика переместилась на рынок телекоммуникаций, и на то есть свои причины.

«Появление ценовых сговоров на рынке телекоммуникаций неслучайно: технологии развиваются бешеными темпами, а потребители, как правило, не хотят отставать от последних тенденций в мире электроники. Круг покупателей электроники действительно огромен: их количество исчисляется не тысячами, а десятками миллионов людей. Поэтому весьма логично, что недобросовестные ретейлеры, пользуясь просторами российского рынка электроники, прибегают к различного рода махинациям, связанным в первую очередь с противозаконными способами ценообразования для извлечения максимально возможных прибылей», — говорит адвокат бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов. Эксперт считает, что в скором времени такие сговоры проникнут абсолютно во все сферы хозяйственной деятельности. «Тем более что картельные сговоры — например, на том же фармацевтическом рынке, играющим столь значительную роль в нашей жизни, — в последнее время уже привычное явление», — говорит он.

Впрочем, не все эксперты считают, что ситуации на топливном и телекоммуникационном рынках, связанные с ценовыми сговорами, имеют одинаковые корни. Нефтяные компании ФАС обвиняла за координацию по ценообразованию на бензин, однако влияли на этот процесс акцизы, которое государство неоднократно повышало, напоминает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. До тех пор пока продолжалось производство неэкологичного евро-2, акцизы на него росли, заставляя компании инвестировать в модернизацию производств, однако потом речь пошла и об обложении налогом и люксовых марок бензина. «Неудивительно, что цены росли повсеместно: чем выше налог — тем выше цена на бензин», — объясняет аналитик.

Однако манипулирование ценами, в котором ФАС преимущественно обвиняло «Лукойл», «Роснефть» и «Башнефть», связано, по его словам, не только с желанием компенсировать затраты на налоги, но и с тем, что сам по себе рынок не имеет стопроцентной рыночной модели. «Он не является абсолютно конкурентным, нет независимой нефтепереработки, которая могла бы составлять конкуренцию ведущим нефтяникам в ряде регионов, поэтому однозначно обвинить в специальном манипулировании рынком нельзя, так как в данной экономической модели нефтяных компаний отсутствуют альтернативные варианты», — констатирует аналитик. Если у одной нефтяной компании в конкретном регионе есть крупный НПЗ, а у другой его там нет, первая будет доминировать на рынке по определению, но за это ее нельзя штрафовать, так как альтернатив с похожими реализуемыми объемами нет.

В отличие от нефтяной отрасли и рынка топлива рынок смартфонов является довольно подвижным и высоконкурентным: в продаже представлено более десяти марок разных смартфонов в ценовых категориях от «очень доступно» до «неоправданно дорого». В связи с этим ценообразование у разных ретейлеров должно колебаться в интервале 5-10 процентов, что, по словам эксперта, для розничной торговли нормально.

В то же время в отношении iPhone и ее дочерних компаний в России ситуация сложилась иным образом, что не могло не заинтересовать ФАС. В момент выхода на продажу новых айфонов 6 и 6+s цены на эти модели у ретейлеров не отличались: максимальный разрыв в интернет-магазинах составлял 9 рублей, в то время как стоимость флагмана Samsung на Яндекс-маркете варьировалась от 34 до 55 тысяч рублей. Аналогичное расхождение и у других популярных марок, таких как Alcatel, Sony, Asus и даже LG. «Разумеется, ситуация с Apple выделяется крайне ярко, поэтому в отношении этой марки ФАС изучала вопросы долго и, как известно, признала Apple виновной в координации цен, за чем последовало административное разбирательство. Размер штрафа в этом случае составляет до 5 миллионов рублей или дисквалификация до 3 лет», — напоминает аналитик. Однако, подчеркивает он, такого размер штраф для компании, учитывая ее миллиардные обороты, не является барьером для дальнейшей работы на территории РФ. Компания тогда выполнила предписания ФАС и отредактировала ценовую политику, но не повторится ли ситуация после выхода новых моделей — неизвестно.

Не то, чем кажется

Даже если принять тот факт, что согласованная ценовая политика на рынках — явление нередкое, далеко не всегда признаки картельного сговора в том или ином сегменте говорят о его наличии, утверждают специалисты.

Если вернуться к LG, то, по словам экспертов, в действиях компании ФАС усматривает признаки вертикального ценового сговора (между ретейлером и поставщиком). В соответствии с нормами российского законодательства, а именно статьей 11 ФЗ «О защите конкуренции», вертикальные соглашения между хозяйствующими субъектами могут привести к установлению цены перепродажи товара. Однако, уточняет адвокат, член Адвокатской коллегии Москвы Елена Лузанова, той же статьей установлено важное исключение: продавец (в данном случае поставщик) может устанавливать для покупателя (ретейлера) максимальную цены перепродажи товара.

«Это достаточно важная оговорка в законе, поскольку если производитель или представляющая его компания устанавливает для розницы максимальную цену, а ретейлеры, опираясь на этот уровень, перепродают товар по максимально возможной установленной цене, то доказать факт наличия сговора в их действиях проблематично, равно как и нарушение со стороны поставщика, так как формально возможность устанавливать максимальную цену перепродажи он все же имеет», — говорит адвокат. По словам Лузановой, у поставщика есть достаточно действенные законные методы влияния на цены: помимо уже упомянутой максимально возможной цены перепродажи это могут быть и рекомендованные цены (рекомендации сами по себе не являются обязательными к исполнению контрагентами), и изменение оптовых цен. «То есть наличие признаков картельного сговора далеко не всегда свидетельствует о его наличии», — резюмирует эксперт, отмечая, что на деле доказать факт нарушения крайне сложно, поскольку договоренности между поставщиком и ретейлерами, равно как и между ретейлерами-конкурентами, практически никогда не носят формализованного характера, то есть документами не закреплены.

Тем не менее, считают эксперты, у ФАС будет еще немало поводов взыскать штрафы с участников рынка и направить его в нужную сторону, поскольку в случае с мобильными устройствами при наличии примерно одинакового продукта цены регулярно будут дублироваться, так как набор функций, даже при видовом разнообразии, у всех примерно одинаков.  

Но для таких больших компаний, как LG или Lenovo, штрафы от антимонопольщиков вряд ли станут преградой для ведения бизнеса в России. Поэтому, считает Кирилл Яковенко, одним из способов борьбы со сговорами могло бы стать изменение законодательства таким образом, чтобы иностранная компания была обязана согласовывать политику ценообразования на каждом этапе и раскрывать документы, в которых отражены взаимоотношения с контрагентами.

Татьяна Романова

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