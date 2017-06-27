В Subway и «Му-му» ответили на претензии ФАС по поводу цен в аэропортах

В сети быстрого питания Subway объяснили завышенные цены в ресторанах аэропортов уровнем арендной платы, а также отличающимся от других проектов объемом инвестиций. Об этом заявила РИА Новости президент Subway Russia Service Company Ольга Блудовская.

«Ценовая политика точки питания напрямую зависит от экономики всего проекта. Аренда в аэропорту минимум в два раза выше, чем в городе. Кроме того, существенно отличаются первоначальные инвестиции, затраты на логистику, персонал, обеспечение безопасности. Исходя из этого получается, что цены в аэропорту выше, чем в городе», — отметила представитель компании.

По ее словам, уровень цен в сети ресторанов быстрого обслуживания Subway определяют франчайзи в соответствии с разработанной моделью ведения бизнеса.

Кроме того, в компании-владельце сети кафе «Му-му» ООО «Фастлэнд» заявили агентству, что кафе в аэропорту «Домодедово» работает по франшизе, его оператор в данный момент выясняет суть претензий ФАС. «Сеть кафе "Му-му", владелец ООО "Фастлэнд", не имеет собственных предприятий общественного питания в аэропорту Домодедово. Упомянутое в СМИ кафе, принадлежащее ООО "Мастер франчайзинг групп", является предприятием франчайзи», — сообщили в «Фастлэнд».

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Накануне, 26 июня, Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дела в отношении сетей ресторанов «Му-му», «Шоколадница» и Burger King. Ведомство обвинило сети в нарушении закона о защите конкуренции, выразившемся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке розничной торговли путем установки монопольно высоких цен. Проверки были проведены в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Как заявили в ведомстве, поводом к возбуждению дел о нарушении антимонопольного законодательства послужили жалобы граждан. Проверки подтвердили, что цены в кафе и ресторанах «Му-му», «Шоколадницы» и Burger King, расположенных в аэропортах, значительно выше, чем в городских точках питания.

