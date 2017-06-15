Производители алкоголя решили судиться с ФАС

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обратился в суд с иском к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) из-за отказа ведомства возбуждать дело о нарушении конкуренции на рынке Татарстана. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает «Коммерсантъ».

Иск СПАП (в союз входят «Синергия», Roust, «Алкогольная сибирская группа», ГК «Кристалл-Лефортово» и другие производители водки) к ФАС поступил в Арбитражный суд Москвы в конце прошлой недели, отмечает издание. В заявлении объединение просит признать незаконным отказ ФАС возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства на территории республики.

В СПАП также намерены добиться признания незаконным решения ФАС не проводить проверку алкогольного рынка республики на предмет признаков нарушения законодательства.

С просьбой проверить ситуацию на рынке алкоголя в Татарстане СПАП обратился в ФАС в сентябре 2016 года. В союзе посчитали, что власти региона создали преференции своему единственному производителю «Татспиртпрому», два года назад ставшему лидером по выпуску водки в России.

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В СПАП отмечали, что Госалкогольинспекция Татарстана дала негласное указание работающим в республике ретейлерам установить с 1 октября минимальные цены на водку из других субъектов России на уровне 321 рубль за 0,5 литра. При этом, отмечали в организации, в других регионах водка членов СПАП в рознице стоит дешевле — 220–260 рублей. Кроме того, стоимость продукции из других регионов в Татарстане растет из-за введенной властями республики дополнительной сертификации, отмечали в СПАП.

«Татспиртпром», единственный производитель крепкого алкоголя в Татарстане, стал лидером выпуска водки в России в 2015-м. В прошлом году, по данным Росстата, он увеличил выпуск на 34,8 процента, до 11,58 миллиона декалитров. Основная водка «Татспиртпрома» — «Русская валюта» — к концу прошлого года заняла первое место по продажам в России.

В апреле правительство приняло решение повысить минимальную розничную цену на водку со 190 до 205 рублей за бутылку 0,5 литра. Вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий в кабмине алкогольную отрасль, заверил, что эта цена не изменится до 2018 года. Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года.