ФАС возбудила дела против «Му-му» и Burger King из-за высоких цен в аэропортах

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дела в отношении сетей ресторанов «Му-му», «Шоколадница» и Burger King. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщается на сайте регионального ведомства.

ФАС обвинила сети в нарушении закона о защите конкуренции, выразившемся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке розничной торговли путем установки монопольно высоких цен. Проверки были проведены в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Как заявили в ведомстве, поводом к возбуждению дел о нарушении антимонопольного законодательства послужили жалобы граждан. Проверки подтвердили, что цены в кафе и ресторанах «Му-му», «Шоколадницы» и Burger King, расположенных в аэропортах, значительно выше, чем в городских точках питания.

17 мая стало известно, что ФАС начала проверять рынок медизделий, применяемых в качестве барьерных контрацептивов, для разработки механизмов по снижению их стоимости.