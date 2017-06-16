ФАС усмотрела сговор на торгах за право подсвечивать здания у Кремля

Московское управление ФАС возбудило дело в отношении Агентства развития перспективных технологий и «Прайм сервиса». Регулятор нашел в действиях компаний признаки картельного соглашения, сообщается на сайте управления.

Отмечается, что сговор «привел к поддержанию цен на торгах на выполнение художественной подсветки зданий вокруг Кремля, а также освещению транспортных развязок на Каширском и Новорижском шоссе».

«Заказчиком торгов выступил столичный департамент топливно-энергетического хозяйства. Общая начальная максимальная цена по четырем аукционам превышала 625 миллионов рублей», — указали в УФАС.

Агентство развития перспективных технологий и «Прайм сервис», подав в ходе аукционов по одному или несколько ценовых предложений, отказались от дальнейшей конкурентной борьбы. В результате снижение цены контрактов в ходе торгов составило от одного до пяти процентов от начальных значений.

Столичное УФАС установило «полную идентичность ряда документов в составе заявок обеих компаний, совпадение наименований и заголовков файлов, сохраненных друг за другом с разницей в несколько секунд». Также в заявках оказалась одинаковой информация о технических характеристиках предлагаемой продукции, хотя заказчиком не было предусмотрено конкретных показателей для этих товаров.

По закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении торгов. Величина снижения (шаг аукциона) составляет от 0,5 до 5 процентов начальной цены. Участники подают предложения, которые должны быть ниже текущего минимального предложения, но укладываться в пределы шага. Первое должно быть подано в течение 10 минут после начала аукциона, окончание торгов наступает после истечения 10 минут с момента поступления последнего предложения.