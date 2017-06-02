ФАС улучила Gett в попытке ввести клиентов в заблуждение относительно расценок

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве возбудило дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении дочерней фирмы компании Gett — «ГетТакси Рус». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Внимание антимонопольной службы привлекла реклама «Gett Taxi от 50 рублей», расположенная на крышах легковых такси, а также на бортах и задних стеклах автомобилей компании. Однако на сайте компании в разделе тарифы указывается, что минимальная плата за услуги Gett Taxi составляет 68 рублей (50 рублей за посадку, плюс 18 за каждую последующую минуту).

С точки зрения ФАС, в таком расхождении усматриваются признаки нарушения конкурентного законодательства, выразившегося в распространении информации, вводящей в заблуждение относительно стоимости услуг компании, что запрещено Законом о защите конкуренции. Отмечается, что ранее ведомство требовало от Gett убрать с автомобилей вышеупомянутую рекламу.

В апреле 2016 года ФАС признала картельным сговором согласованные тарифы на такси.

