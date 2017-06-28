ФАС заподозрила российскую структуру LG в ценовом сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании «ЛГ Электроникс РУС» (российская структура LG) по подозрению в координации цен на смартфоны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам представителя ФАС, «ЛГ Электроникс Рус» «использовало специальную программу для мониторинга цен ретейлеров для контроля за ценами на ряд смартфонов LG». Кроме того, отметили в ведомстве, компания регулярно получала отчеты от ретейлеров, которые также использовали «ценовых роботов» для контроля за стоимостью указанных товаров.

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После обнаружения нарушений ФАС проанализировала вопрос образования стоимости смартфонов различных производителей. В мае статс-секретарь, замглавы службы Андрей Цариковский сообщил агентству, что по результатам проверки ведомство стало подозревать LG в координации ценообразования на данный вид продукции в России.

Летом 2016 года ФАС заподозрила в координации цен на iPhone 6s и iPhone 6s Plus корпорацию Apple.

В декабре антимонопольная служба возбудила дело против четырех ретейлеров, торгующих iPhone, которые не предоставили ведомству данные о ценах на смартфоны.