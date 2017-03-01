ФАС уличила «дочку» Apple в координации цен на iPhone

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России пришла к выводу, что российская дочерняя структура корпорации Apple координировала цены на iPhone. Об этом заявил начальник управления по борьбе с картелями ведомства Андрей Тенишев, передает ТАСС.

«Заключение комиссии ФАС — незаконная экономическая координация, которая привела к росту цен на розничном рынке продаж iPhone», — сказал он.

В антимонопольной службе не исключают возможности заключить мировое соглашение с Apple, добавил глава ФАС Игорь Артемьев. «Учитывая, что компания Apple, в отличие от некоторых других компаний, с самого начала сотрудничала с нами, и мы имели диалог, то мы продолжаем с ними обсуждать самые разные варианты этого дела», — добавил он.

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В декабре ФАС возбудила дело против четырех ретейлеров, торгующих iPhone, которые не предоставили ведомству данные о ценах на смартфоны.

Летом 2016 года сотрудники службы заподозрили в координации цен на iPhone 6s и iPhone 6s Plus корпорацию Apple. По мнению чиновников, действия компании-производителя стали причиной одинаковых розничных цен на эти смартфоны.

В феврале прошлого года антимонопольная служба запустила проверку крупных ретейлеров, включая «Ситилинк», «М.Видео», «Эльдорадо», «Евросеть», Юлмарт» и других. Под подозрение также попала розница МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома».