Суд отказался удовлетворить требования Apple в споре с таможней

Арбитражный суд Московской области отказался удовлетворить требования «Эппл Рус» (российское подразделение Apple), о признании незаконным решения Шереметьевской таможни, которая классифицировала iWatch как часы. Об этом по итогам заседания сообщила судья, передает ТАСС.

Истец утверждает, что устройство iWatch не является часами, так как не умеет отсчитывать время без синхронизации со смартфоном.

Представители Apple попытались сослаться на проект решения Европейской экономической комиссии (ЕЭК), которое касается классификации этого устройства. «В этом проекте решения сделаны выводы о том, какими функциональными качествами должно обладать это устройство, чтобы подпадать в товарную позицию 8517 (электронные устройства), и наше устройство полностью соответствует тому описанию, которое дано в проекте решения комиссии», — отметили в Apple.

Судья отклонила этот довод, поскольку проект в настоящее время окончательно не принят.

Вынесенное решение может быть обжаловано в Десятом арбитражном суде в течение месяца.

Российское подразделение Apple, компания «Эппл Рус», подала иски в московский арбитражный суд и арбитражный суд Московской области 18 февраля 2016 года. Компания оспаривает решения Центрального таможенного управления ФТС России и Шереметьевской таможни о предварительной классификации в конце 2015 года устройства Apple Watch как часы. В связи с таким решением продукция поставляется как наручные часы, и ставка за воз достигает 10 процентов, а не как устройства для передачи данных, импорт которых пошлиной не облагается.

