Фестиваль VK Fest увидели более полутора миллионов человек

Более полутора миллионов пользователей соцсети «ВКонтакте» посмотрели прямую трансляцию фестиваля VK Fest 2017. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Мероприятие, проходившее 15 и 16 июля в Санкт-Петербурге, посетили 85 тысяч человек. На трех музыкальных сценах прошли выступления около 40 музыкантов, в том числе Мумий Тролль, Елены Темниковой, Макса Барских, Звери, Jah Khalib, Big Russian Boss, LOBODA, Нейромонаха Феофана, Макса Коржа, Би-2, Мота, Noize MC, Касты, The Hatters, ХЛЕБ, Little Big и других.

Фестиваль также посетили популярные российские блогеры, в числе которых — Wylsacom, Сергей Дружко, Ольга Бузова, Анна Седокова, Николай Соболев, YanGO и другие. В других зонах перед посетителями выступили Дмитрий Гришин, Егор Бероев, Тимур Бекмамбетов, Елена Летучая, Manizha и Михаил Пиотровский.

Кроме того, каждый четвертый посетитель установил официальное приложение мероприятие. Всего в соцсетях гости оставили более 200 тысяч записей с упоминанием фестиваля.