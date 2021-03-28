Режиссерские работы победителей чемпионата ArtMasters показали в Москве

В Москве Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters и театр «Школа драматического искусства» при поддержке столичного департамента культуры показали режиссерские работы победителей командных соревнований в специальной программе «Режиссерские дебюты в ШДИ. В трех действиях». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечается, показ работ финалистов чемпионата прошел в субботу, 27 марта. В частности, были представлены отрывки из спектаклей «Летящие» Сергея Аронина, «Сказка о рыбаке и рыбке» Анастасии и Алексея Проскуряковых и «Пир во время чумы» Дмитрия Акимова.

Кроме того, зрители смогли познакомиться с творчеством художников по костюмам, свету и гриму, а также принять участие в дискуссии вместе с театральными экспертами.

«Мы видим своей миссией не просто создание площадки для соревнования и выявления лучших, а формирование сообщества, пространства для творческого и профессионального взаимодействия молодых людей, которые только начинают делать свои первые шаги в профессии. ArtMasters уникален тем, что собирает в одном месте признанных профессионалов своего дела и молодых специалистов», — заявил руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

Чемпионат ArtMasters реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры, Министерства просвещения, а также правительства Москвы. Стратегическим партнером чемпионата ArtMasters является Министерство науки и высшего образования России.