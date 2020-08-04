Более 5 тысяч россиян захотели поучаствовать в чемпионате ArtMasters

Более 5 тысяч россиян из разных частей страны захотели поучаствовать в чемпионате ArtMasters. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Отмечается, что первый этап — сбор заявок — продолжится на сайте до 11 августа. «В России продолжается прием заявок на национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters. К соревнованию по 16 творческим компетенциям уже присоединилось более 5 тысяч участников из всех регионов России — от Калининграда и до Владивостока», — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что в ходе второго этапа, который пройдет с 17 по 28 августа, претенденты примут участие в онлайн-тестировании с теоретическими и практическими заданиями. По результатам тестирования комиссия выберет лучших в каждой из компетенций. Во время заключительного этапа, который пройдет с 12 по 15 октября, финалисты чемпионата продемонстрируют навыки в творческой и технической частях.

Согласно правилам мероприятия, участниками чемпионата могут стать как профессионалы, так и любители без специального профильного образования. Возраст участников может быть от 18 до 35 лет. В число предлагаемых им 16 компетенций входят в том числе художник по гриму, геймдизайнер, оператор механики сцены, звукорежиссер, композитор-аранжировщик, художник по костюму, сценограф и другие творческие специальности.

Занявшие первые три места участники получат денежные сертификаты на сумму от 150 тысяч до 500 тысяч рублей, которые они смогут направить на образовательные цели или на приобретение профессионального оборудования, материалов, инструментов по направлению деятельности. Отмечается, что лауреаты также смогут пройти стажировку в крупной компании, на телеканале или в киностудии, в известных учреждениях культуры.