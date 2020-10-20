Работы участников чемпионата ArtMasters поставят на сцене Большого театра

Финал командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters прошел в Москве, три работы финалистов поставят на сцене Большого театра. Об этом говорится в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Речь идет о постановках «Сказка о Рыбаке и Рыбке», «Три сестры» и отрывке попурри по монологам из классических, прозаических и драматических произведений «Летящие».

«Это очень достойная работа в таком формате, когда все сжато, когда нужно и сюжет показать, и историю рассказать. И то, что мы сегодня увидели, мне кажется, очень ценно. Спасибо вам!» — сказал директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Театральные фрагменты — это командные соревнования, которые стали возможными благодаря коллаборации между финалистами ArtMasters и участниками форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

В чемпионате ArtMasters принимают участие представители творческих профессий в возрасте от 18 до 35 лет. В первый год чемпионат пройдет в три этапа по 16 компетенциям, среди которых — художник по свету, оператор механики сцены, художник по костюмам, звукорежиссер, художник-оформитель, сценограф.