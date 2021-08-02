Назван порядок получения бесплатной земли в Арктике и на Ямале

В России с 1 августа вступило в силу расширение программы «Дальневосточного гектара». Жители Ямала могут бесплатно получить до одного гектара земли в Арктике. Об этом сообщает «Север Пресс».

Местные жители до 1 февраля 2022 года будут получать землю в первую очередь. Затем, согласно названному порядку, ее смогут приобрести все желающие граждане и участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, которые проживают за рубежом.

«Программа разработана и запущена для тех, кто готов трудиться, рисковать и добиваться поставленных целей. Мы окажем таким людям содействие, предложим дополнительные меры поддержки для освоения земли», — заявил полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

У будущих владельцев земли будет пять лет на то, чтобы создать на нем свое хозяйство или бизнес. По истечении этого срока, при отсутствии оснований для отказа, земля перейдет гражданину в аренду либо в собственность бесплатно.

О расширении программы на Арктику в апреле 2021 года заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что россияне смогут получить участки в короткие сроки, а также подчеркнул необходимость обратить внимание на сохранение традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока. В мае программа была одобрена в Госдуме.