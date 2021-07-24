Названы регионы с самыми здоровыми россиянами: меньше всего зарегистрированных заболеваний на 100 тысяч населения в Чечне, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные Минздрава за 2020 год.

«Всего болезней на 100 000 всего населения: Чеченская Республика — 94 093,8, Кабардино-Балкарская Республика — 97 708,8, Еврейская автономная область — 106 049,1», — отмечает ведомство.

Больше всего болезней у россиян выявили в Алтайском крае — 229 430 на сто тысяч, Санкт-Петербурге — 217 363 на сто тысяч и Ямало-Ненецком автономном округе — 211 046 на сто тысяч человек.

Ранее кандидат медицинских наук Надежда Зуйкова раскрыла способ избавиться от страха перед вакцинацией. Она предупредила, что боязнь прививки чревата психосоматическими побочными эффектами после нее. При тревожности перед вакцинацией также можно принять такие средства, как пустырник, валериана и валокордин. Длительность их приема зависит от степени волнения, но лучше всего их пить в течение двух-трех дней до прививки, отметила доктор.