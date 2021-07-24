Россиянам рассказали об опасных последствиях коронавируса для детей

Коронавирус может нести опасные последствия для детей, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в беседе с ТАСС.

По его словам, несмотря на то, что у детей заболевание протекает легче, у них могут развиваться различные осложнения, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт.

Также у детей может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром, который проявляется спустя три-четыре недели после перенесенной болезни. Он характеризуется поражением нескольких органов и систем, в том числе головного мозга. Горелов добавил, что риск развития этого осложнения особенно высок у детей с избыточной массой тела.

Специалист сообщил, что, по данным исследования шведских ученых, у 10-30 процентов детей, перенесших коронавирус, развивается так называемый лонг-ковид (постковидные осложнения). Его проявление самое разнообразное, отмечается более 60 нозологических форм.

«Поэтому очень важно в первую очередь привиться взрослым, чтобы снизить риск встретиться с этой коварной инфекцией у детей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что у детей и подростков коронавирус может стать причиной слизисто-кожного синдрома Кавасаки, при котором поражаются средние и мелкие артерии. Синдром Кавасаки смертельно опасен в подострой стадии — из-за того, что лихорадка длится более 2-3 недель, могут возникнуть сердечные осложнения. На этой стадии высок риск внезапной смерти.

