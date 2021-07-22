Медик раскрыла способ избавиться от страха перед вакцинацией

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов Надежда Зуйкова раскрыла способ избавиться от страха перед вакцинацией. Она предупредила, что боязнь прививки чревата психосоматическими побочными эффектами после нее, передает радио Sputnik.

Если человек испытывает страх перед вакцинацией, то ему стоит проанализировать свои чувства и вспомнить, как ранее организм реагировал на волнительные события. По словам медика, у каждого человека есть набор таких реакций: бессонница, потеря аппетита, повышение тревожности и другие признаки.

«И можно сказать человеку: если вы сейчас пойдете прививаться с нежеланием и страхом, то у вас может возникнуть психосоматическая реакция. Успокойтесь, подождите, подумайте, подготовьтесь, потому что когда человек чего-то боится, то и увеличивается вероятность, что это произойдет», — посоветовала Зуйкова.

При тревожности перед вакцинацией также можно принять такие средства, как пустырник, валериана и валокордин. Длительность их приема зависит от степени волнения, но лучше всего их пить в течение двух-трех дней до прививки, отметила доктор.

Зуйкова предупредила, что страх может вызвать своеобразную реакцию от введения препарата. Так, человек начинает замечать побочные эффекты, которые могли не возникнуть в другом случае. Это некая психологическая «реакция протеста», когда пациент сам себя программирует, заключила врач.

Ранее психотерапевт дал советы испытывающим страх перед вакцинацией. По его словам, в первую очередь следует ограничить поток информационного шума.