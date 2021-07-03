Врач объяснила страх россиян перед прививками

Врач Мария Марусина, одна из соавторов работы «Отказ от вакцинации — новая чума XXI века», объяснила страх россиян перед прививками в беседе с RT.

По ее словам, в советские годы сознательных отказов от вакцинации было мало. «Вакцина — это безусловное благо, потрясающий научный прорыв, который можно сравнить разве что с открытием пенициллина и изобретением наркоза», — сказала она.

Первый пик антипрививочных настроений в России пришелся на 2000-е годы. Марусина считает, что причиной этого является появление интернета. «В соцсетях можно найти гигантское количество антипрививочных пабликов, и только недавно пользователей стали предупреждать о потенциально недостоверной информации в них», — пояснила эксперт.

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Врач добавила, что люди, которые отказываются делать прививку, чаще всего боятся возможных осложнений. «Хотя после вакцинации рисков осложнений в сотни раз меньше, иммунитет вырабатывается не хуже, ребенок вакцину переносит в разы легче, чем само заболевание», — отметила она.

Также многие россияне считают, что вакцины могут содержать в себе опасные вещества. По словам специалиста, в вакцинах содержатся адьюванты, которые необходимы для усиления иммунного ответа в сотни раз.

Также некоторые обвиняют вакцины в развитии таких заболеваний, как ДЦП и аутизм. Однако никаких подтверждений этого с точки зрения доказательной медицины нет.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала медикам пока не смешивать различные типы вакцин от коронавируса для усиления иммунного ответа на инфекцию. Представитель консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ Йоахим Хормбах отметил, что специалисты еще проводят исследования по этому вопросу и пока не готовы дать какие-либо общие рекомендации.