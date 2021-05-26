Госдума одобрила распространение «Дальневосточного гектара» на Арктику

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, по которому программу «Дальневосточный гектар» распространят на территорию Арктики. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

В документе отмечено, что возможность получения гектара и его дальнейшее освоение поспособствует повышению уровня социально-экономического развития Арктической зоны и улучшению качества жизни населения таких субъектов. Желающие смогут получить участки в упрощенном порядке, а после построить там жилой дом и организовать хозяйственную деятельность. Законопроект предполагает список территорий, которые граждане могут выбрать для освоения.

Власти также решили предоставить возможность получить второй гектар на Дальнем Востоке тем, кто успешно освоил и оформил в собственность или аренду первый участок. На данный момент в рамках программы свободными на Дальнем Востоке остаются 226 миллионов гектаров земли.

О расширении программы на Арктику в апреле 2021 года заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что россияне смогут получить участки в короткие сроки, и подчеркнул необходимость обратить внимание на сохранение традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока.