Музыканты в российском регионе получат бесплатные участки

Депутаты Законодательного собрания Республики Карелия приняли законопроект, по которому музыкальные работники будут иметь право получать бесплатные участки для строительства домов. Жилье разрешат возвести в сельской местности региона. Об этом ТАСС сообщила вице-спикер местного парламента Ольга Шмаеник.

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В законопроект добавили специальность «Музыкальные работники», так как изначально в тексте не была прописана подобная категория профессионалов. Теперь россияне смогут использовать землю под индивидуальное строительство. В будущем власти будут совершенствовать законодательство для развития сельских населенных пунктов. «Получив земельный участок, можно воспользоваться сельской ипотекой, молодые специалисты смогут построить современные жилые дома, а значит, останутся жить в селе», — отметила депутат Ирина Кузичева.

Законопроект предполагает расширение списка специальностей, представители которых работают в селах. Система получения бесплатного участка функционирует в Карелии с 2016 года. За это время ей воспользовались сотрудники сфер образования и здравоохранения, социально-культурной сферы, специалисты лесного и сельского хозяйства, а также пожарные.

В марте 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею расширения программы «дальневосточного гектара». Успешно освоившим первый участок предпринимателям задумали выделить второй гектар. Мишустин призвал помочь работающим на Дальнем Востоке и потребовал оперативно решить вопрос.