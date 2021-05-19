Россиянам рассказали о праве на бесплатное оформление сделок с жильем

Ветераны, дети-сироты, бывшие узники фашистских концлагерей не обязаны платить за услуги правового и технического характера при оформлении сделок с недвижимостью и совершении любых других нотариальных действий. Об этом РИА Новости рассказала нотариус города Перми Мария Боронина.

По словам эксперта, всего в России насчитывается 16 категорий граждан, которые освобождаются от полной или частичной оплаты госпошлины за совершение нотариальных действий, в том числе с жильем. Речь идет, например, о детях-инвалидах, инвалидах I и II групп. При этом нотариусы несут полную имущественную ответственность даже по таким «бесплатным» нотариальным действиям.

Боронина напомнила, что нотариусы не только предоставляют льготы некоторым категориям граждан, но и регулярно участвуют в днях бесплатной юридической помощи, а также бесплатно принимают россиян в консультационных пунктах на всей территории страны.

Ранее были названы способы получить бесплатную квартиру в России. Гражданин, имеющий подтвержденный статус малоимущего и нуждающийся в улучшении жилищных условий, вправе безвозмездно получить от государства жилье по договору социального найма, напомнили эксперты. Кроме того, на бесплатную недвижимость могут претендовать судьи и военнослужащие, врачи и учителя в сельской местности, граждане, проживающие в аварийных квартирах и домах, дети-сироты и ветераны.

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