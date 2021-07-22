Уроженец Туниса начал разводить в российском Приполярье экзотических птиц

В Салехарде уроженец Туниса Рами Мешри разводит экзотических птиц. В коллекции у мужчины 31 пернатый. Об этом сообщает «Вести Ямал».

В коллекции у мужчины такие птицы, как амадины, ожереловый попугай, канарейки, щеглы, чижи. Многие их них водятся исключительно в жарких странах.

«Самки отдельно от самцов. Во время линьки они больше всего ругаются. Я их пускаю только в сезон разведения. Сезон разведения зависит не от какого-то месяца, а именно от погоды. Здесь у меня стабильно 20-26 градусов», — делится секретами разведения экзотических птиц в российском Приполярье Рами Мешри.

По его словам, при хорошем содержании, правильном уходе и кормлении птицы поют круглый год и живут до 15-20 лет.

Ранее сообщалось, что ямальские кречеты на Еркуте вывели максимальное количество птенцов. Об обнаружении гнезд ямальских кречетов стало известно в мае 2019 года. Исследователи нашли их на самой северной железнодорожной станции Обская-Бованенково. Это единственный в мире случай, когда птицы живут на действующем объекте.