В Арктике обнаружили вторую в мире популяцию ледникового шмеля

Ученые из Архангельска обнаружили популяцию ледникового шмеля на острове Врангеля. Ранее она была найдена на Новой земле и считалась единственной в мире. Об этом сообщается на сайте Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики.

«Основываясь на результатах генетического анализа, в ходе которого было расшифровано несколько ядерных и митохондриальных генов, мы пришли к выводу, что врангелевский шмель — отдельная популяция Bombus glacialis», — заявил завотделом энтомологии Московского зоопарка Михаил Березин.

По словам ученого Григория Потапова, найденная популяция отличается в окраске от той, которая была обнаружена на архипелаге Новая Земля. Он отметил, что у недавно обнаруженных ледниковых шмелей некоторые части брюшка и груди более светлые.

Впервые ледниковый шмель был описан в 1902 году. Его обнаружили на Новой Земле. Только в 2017 году исследователи расшифровали его геном.

Ранее в Якутии обнаружили древнейшую вечную мерзлоту. Ее возраст оценивается в 650 тысяч лет. Она находится на глубине 50 метров — там температура достигает минус 10 градусов.