В вечной мерзлоте Якутии сохранят семена

Ученые из Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) посетят Якутию, чтобы провести анализ итогов эксперимента по сохранности семян из коллекции института в вечной мерзлоте, длившегося более 40 лет. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Проект действует с 1976 года, одна из его целей — чтобы семена не только сохранились, но и хорошо всходили.

«Выборочная первичная проверка показала, что семена, которые пролежали более 30 лет, показали 95 процентов всхожести. Найдено уникальное технологическое решение, которое использует природный холод в зимний период, концентрирует его и позволяет понижать температуру грунтов до -8 и -10 градусов», — отметил директор Института мерзлотоведения СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Михаил Железняк.

Сейчас в якутском мерзлотном хранилище на глубине 11 метров находятся более 11 тысяч образцов семян сельскохозяйственных и дикорастущих видов растений. Они хранятся в естественном природном холоде.

Планируется расширение хранилища, что позволит ему конкурировать с мировыми аналогами.

В толще мерзлоты также хранятся более тысячи образцов растений, пригодных для возделывания в арктических и субарктических широтах. Такие образцы, по мнению специалистов, являются большой ценностью даже в мировом масштабе.

Также совместно с якутским сельскохозяйственным институтом и Арктическим государственным аграрным университетом, ведутся эколого-географические испытания, чтобы оценить возможность использования некоторых сортов в условиях Якутии.

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