Конюхов в одиночку отправится в арктическую экспедицию

Российский путешественник Федор Конюхов отправляется в арктическую экспедицию. Он будет заниматься наукой на Северном полюсе, а через некоторое время его заберут обратно. Об этом Конюхов рассказал в интервью с News.ru.

Путешественник будет изучать воду на наличие микропластика. Также он планирует писать картину и книгу, а позже выйти в несколько океанов.

«Представьте, сейчас вот одному на полюсе надо быть, специальными приборами замерять ось вращения нашей Земли. Не будет ледокола, не будет ничего. Одна солнечная батарея и тишина. Но с этим я могу справиться», — сказал Конюхов.

На вопрос о состоянии здоровья Конюхов ответил, что сделал прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Также путешественник поделился, что в настоящее время строит дом в деревне и преподает, однако хочет продолжать путешествовать.

Ранее сообщалось, что планам российского путешественника помешала обострившаяся ситуация с распространением коронавируса. В марте 2020 года он не смог посетить Ямало-Ненецкий автономный округ на День оленевода, однако праздник все же состоялся.