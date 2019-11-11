Федор Конюхов замахнулся на очередной рекорд

Российский путешественник Федор Конюхов планирует побить рекорд по дальности перелета на воздушном шаре с объемом 10 тысяч кубометров. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Красноярске, передает в понедельник, 11 ноября, ТАСС.

По его словам, в настоящий момент максимальные показатели в данном направлении принадлежат японцу, преодолевшему 3,5 тысячи километров. «Мы хотим побить, чтобы и в этом классе мы были первыми», — заметил россиянин, подчеркнув, что остальные рекорды в воздухоплавании он уже побил.

Конюхов также сообщил, что намерен начать новое путешествие именно из «центра России», Красноярска, который «далеко от всего, и по ветрам, и по старту подходит». Он отметил, что решение по дате старта пока не принято, но уточнил, что лететь необходимо в холодное время года.

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В июле Конюхов рассказывал о планах поднять со дна бухты Порт-Артура погибших в 1904 году на броненосце «Петропавловск» моряков и перезахоронить их на родине. Он уточнял, что хочет погрузиться к месту гибели корабля вместе с китайскими дайверами.

67-летний Федор Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, в том числе на весельной лодке, а также стал первым россиянином, который побывал на семи высочайших вершинах шести частей света и на Южном и Северном полюсах.

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