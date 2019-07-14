Федор Конюхов анонсировал кругосветки на яхте-гиганте

Российский путешественник Федор Конюхов планирует совершить три кругосветных путешествия на построенной им гигантской яхте. Об этом он рассказал 13 июля на встрече с жителями Севастополя, сообщает ТАСС.

«Сейчас я хочу построить большую яхту 76-метровой длины, чтобы обойти вокруг света и побить девять мировых рекордов», — сказал он.

Путь Конюхов планирует проделать менее чем за 80 дней, не заходя в порты.

Кроме того, сын путешественника Оскар Конюхов рассказал о планах отца поднять со дна Желтого моря останки адмирала Степана Макарова и художника Василия Верещагина, которые погибли во время Русско-японской войны. Экспедиция к месту крушения броненосца «Петропавловск» запланирована на 2020 год, пишет газета «Известия».

9 мая 67-летний путешественник достиг мыса Горн и группы островов Диего-Рамирес — самой южной точки Чили и Южной Америки. Тем самым он завершил первый этап своей кругосветки. Он первым в одиночку проделал путь из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.

Позже в том же месяце он анонсировал три новых экспедиции на воздушном шаре, лодке и самолете, который работает от солнечных батарей.

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