Конюхов раскрыл сроки продолжения кругосветки на весельной лодке

Российский путешественник Федор Конюхов рассказал о планируемых сроках продолжения своего кругосветного плавания на весельной лодке. Его слова передает ТАСС.

Конюхов заявил, что продолжит кругосветное плавание на весельной лодке в 2020 году. На следующем этапе он собирается добраться от Чили до Австралии, а оттуда — до Новой Зеландии. По словам путешественника, такой маршрут поможет «замкнуть круг» и сделать путешествие кругосветным.

Сроки продолжения своего путешествия Конюхов объяснил неподходящим сезоном в Южном полушарии, а также отметил, что его весельная лодка «Акрос» в данный момент находится в ремонте.

9 мая Федор Конюхов достиг мыса Горн и группы островов Диего-Рамирес — самой южной точки Чили и Южной Америки. Тем самым он завершил первый этап своего кругосветного путешествия через южный Тихий океан с запада на восток и стал первым в мире человеком, в одиночку прошедшим из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.

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