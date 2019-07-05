Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях

Российский путешественник Федор Конюхов вылетел из подмосковного аэродрома Северка в Евпаторию (Крым) на экспериментальном самолете. Об этом сообщает РИА Новости.

Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии. Вес самолета составляет всего 900 килограммов. В сообщении на личном сайте путешественника уточняется, что это воздушное судно создано специально для отработки технологических решений, которые планируется реализовать при строительстве самолета на солнечных батареях для кругосветного полета.

В полете Конюхова запланированы остановки в Воронеже и Ростове-на-Дону. Путешественника будет сопровождать глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский.

В мае сообщалось, что Конюхов рассказал о планируемых сроках продолжения своего кругосветного плавания на весельной лодке. Путешественник заявил, что продолжит кругосветное плавание на весельной лодке в 2020 году. Следующим этапом будет путешествие от Чили до Австралии, а оттуда — до Новой Зеландии. Маршрут «замкнет круг» и сделает путешествие кругосветным. Паузу в кругосветке Конюхов объяснил неблагоприятными погодными условиями в Южном полушарии (в настоящее время там зима и сезон штормов) и тем, что его весельная лодка «Акрос» в данный момент проходит ремонт.

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