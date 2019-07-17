Федор Конюхов поднимет моряков

Российский путешественник Федор Конюхов рассказал о планах поднять со дна бухты Порт-Артура погибших в 1904 году на броненосце «Петропавловск» моряков и перезахоронить их на родине. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин намерен в октябре совершить погружение к месту гибели корабля вместе с китайскими дайверами.

Флагман 1-й Тихоокеанской эскадры броненосец «Петропавловск» подорвался на японской мине и пошел ко дну 13 апреля 1904 года. Погибли 620 матросов, 29 офицеров, командующий Тихоокеанской эскадрой адмирал Степан Макаров и художник-баталист Василий Верещагин.

Ранее в июле Федор Конюхов погрузился на дно Севастопольской бухты, где в результате взрыва затонул военный корабль «Новороссийск». Весь процесс занял 25 минут.

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