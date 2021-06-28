Ученые выяснят источники загрязнения арктических морей

Российские ученые планируют выяснить источники загрязнения морей Арктики в акватории Мурманской области. Об этом сообщает «Ямал-регион».

Исследования будут проводиться при поддержке специалистов из Финляндии и Швеции.

В ходе изучения вопроса, экспертам предстоит установить эпицентры выбросов загрязнений, которые попадают в воды региона. По словам ученых, это необходимо сделать, так как опасные вещества могут применяться в промышленных целях, постепенно накапливаясь в воде, почве и даже в животных. Затем они могут попасть и в человеческий организм.

Ранее сообщалось о разливе нефтепродуктов на реке Вилюй в Якутии. Уточняется, что нефтепродукты попали в воду в районе поселка Чернышевский Мирнинского района «в результате технологического инцидента на объекте Вилюйской ГЭС-2».