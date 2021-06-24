Навоз назвали главной угрозой пищевой промышленности планеты

Экологи призвали производителей продуктов питания сократить выбросы метана, которые выделяет навоз. Forbes пишет, что они представляют угрозу не только для пищевой промышленности, но и для планеты в целом.

По данным Фонда защиты окружающей среды (EDF), в краткосрочной перспективе метан опаснее углерода, поскольку удерживает тепло в атмосфере в 80 раз сильнее. Он делает дыры в озоновом экране, из-за которых случаются неурожаи и разрушается экосистема.

Помимо воздуха навоз загрязняет воду вблизи животноводческих ферм, ухудшая качество жизни проживающих рядом людей. Помочь исправить ситуацию может установка герметичных систем переработки метана. Недавний отчет ООН показал, что на каждый миллион тонн переработанного метана приходится до 145 тысяч тонн основных сырьевых товаров.

Если производители продуктов питания начнут заниматься устранением вреда от навоза, это не только толкнет вперед пищевую промышленность, но и привлечет инвесторов, для которых важно наличие климатических целей. К слову, при сокращении метановых выбросов их удастся легко достичь, ведь это основная проблема пищевых предприятий.