Переработка мусора оказалась угрозой для планеты

Индустрия утилизации отходов в США, любимая экоактивистами за усилия по переработке мусора, наносит гораздо больший ущерб планете, чем они думают, пишет Reuters.

Выводы о потенциальной угрозе можно сделать на основании данных многолетнего мониторинга, проведенного по заказу отслеживающих качество воздуха регуляторов Калифорнии. Обнаружилось, что на мусорные полигоны приходится 43 процента фиксируемых выбросов метана — газа, способствующего глобальному потеплению. В этом они обходят и производителей ископаемого топлива, и сельское хозяйство.

Лаборатория реактивного движения НАСА и компания Scientific Aviation, которая занимается отслеживанием выбросов, собирали данные с 2016 года. Выяснилось, что работа некоторых свалок ведущих мусорных операторов США приводила к образованию в шесть раз большего объема метана, чем считало американское Агентство по защите окружающей среды. Десять крупнейших по выбросам полигонов произвели примерно в два раза больше газа, чем предполагали власти.

Проведенное в Калифорнии исследование показывает, что мировая индустрия переработки отходов, возможно, играет гораздо большую роль в ускорении глобального потепления, чем это предполагали регуляторы. Демонстрирует оно и возможные упущения в подготовленном Организацией Объединенных Наций (ООН) руководстве по оценке выбросов метана, считают ученые.

Сейчас ведущие американские компании, занимающиеся переработкой отходов, — Waste Management Inc и Republic Services — включены в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones (Sustainability World Index), который выступает ориентиром для тех, которые хочет вкладываться в социально-ответственные проекты. Среди крупных инвесторов этих компаний — фонды, контролируемые миллиардером-филантропом Биллом Гейтсом и основателем одной из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock Ларри Финком. Они оба активно агитируют бизнес уделять внимание вопросам климата.

18 июня крупный выброс метана признал «Газпром». Там сообщили, что 4 июня произошла утечка 2,7 миллиона кубических метров газа. Проблему обнаружила компания Kayrros, которая раньше зафиксировала выбросы в районе угольных шахт в ЮАР.

Метан считают одной из главных причин глобального потепления, которое уже создает проблемы не только для планеты, но и для экономики. Из-за изменений климата с трудностями сталкиваются производители техники и продуктов.

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