В Якутии произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошел на реке Вилюй в Якутии. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии региона.

По данным ведомства, нефтепродукты попали в воду в районе поселка Чернышевский Мирнинского района «в результате технологического инцидента на объекте Вилюйской ГЭС-2». На место происшествия выехали представители Мирнинского комитета государственного экологического надзора и Восточно-Сибирского Федерального агентства по рыболовству. По факту произошедшего начата проверка. Отмечается, что объем и вид нефтепродуктов, которые попали в воду, не сообщается.

Ранее в городе Усинске Республики Коми был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после того, как был обнаружен разлив нефти в реке Колва.