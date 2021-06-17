В Якутии обнаружили древнейшую вечную мерзлоту

В районе восточносибирского поселка Батагай в Якутии нашли вечную мерзлоту. Ее возраст предположительно оценивается в 650 тысяч лет, сообщается на сайте правительства Республики Саха.

По данным Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI), мерзлота была обнаружена на глубине 50 метров, где температура достигает минус 10 градусов.

«Этот слой вечной мерзлоты уже пережил несколько ледниковых и межледниковых периодов», — заявил ученый из института полярных исследований Томас Опель.

В 1940-1960 годы участок был дорогой для гусеничных вездеходов, которые уничтожили защитный и изолирующий растительный покров.

По словам ученых, обнаруженный участок имеет большое значение. Он доказывает, что вечная мерзлота не обязательно должна оттаивать в теплые периоды. Исследователи отметили, что этот участок пережил высокие температуры, когда в Арктике было на четыре-пять градусов теплее, чем сегодня.

Ранее ученые оценили подверженную таянию мерзлоты площадь Якутии. По словам доктора географических наук Александра Федорова, почти 40 процентов территории региона являются опасными при усилении климатических изменений и таянии вечной мерзлоты.