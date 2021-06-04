Путин рассказал об угрозе российским городам в Арктике из-за потепления климата

Разговоры о том, что Россия якобы не заинтересована в решении глобальных проблем из-за потепления климата, — это чушь, миф и откровенное передергивание. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию которой ведет в своем YouTube-канале РБК.

«Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты. […] У нас целые города в Арктике, построенные на вечной мерзлоте. Если таять все начнет, какие последствия будут для России. Конечно, мы этим озабочены», — сказал глава государства.

Он напомнил, что Россия последовательно поддерживает реализацию рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения.

«Подчеркну: нет отдельного российского, европейского, азиатского или американского климата — у всех наших стран общая ответственность за современный мир, за жизнь будущих поколений», — отметил Путин.

Российский лидер призвал убрать в сторону политические и прочие разногласия, а также «не превращать переход к углеродной нейтральности в инструмент нечестной конкурентной борьбы».

В 2019 году сообщалось, что, согласно данным правительства, российская экономика ежегодно теряет от 50 до 150 миллиардов рублей из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике.