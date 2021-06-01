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Путина пригласили на международные переговоры по климату

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Сергей Ильин / Reuters

Президент России Владимир Путин получил приглашение на международные переговоры по климату в Глазго. Об этом сообщил специальный представитель по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев, передает РИА Новости.

Мероприятие будет проходить с 1 по 12 ноября. Решение о его посещении Путин примет лично.

Как уточнил Эдельгериев, на конференции «как минимум» будут вице премьер и представители министерского уровня.

Представитель президента отметил, что в Глазго пройдет финальная стадия согласования Парижского соглашения, которое в декабре 2015 года подписали более 190 стран. Документ определяет мировой план по сдерживанию глобального потепления.

В апреле Путин выступил на климатическом онлайн-саммите и призвал все страны к объединению в борьбе с изменением климата. Он добавил, что Москва рассмотрит преференции для зарубежных компаний, готовых работать экологичными способами.

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