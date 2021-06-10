Росприроднадзор оценил влияние таяния мерзлоты в Арктике на работу предприятий

Таяние вечной мерзлоты в Арктике не будет проблемой при контроле состояния объектов. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова во время прошедшего в начале июня Петербургского международного экологического форума (ПМЭФ), сообщает The Arctic.

«При должной эксплуатации это [таяние мерзлоты] не должно стать проблемой. Вы не проснулись в понедельник и у вас все растаяло, вы не живете в Африке», — заявила она.

Радионова подчеркнула, предприятия должны быть готовы к растеплению грунтов в Арктике. Они должны изучать вопрос изменений в регионе и постоянно мониторить ситуацию. Глава Росприроднадзора также отметила, что сейчас предприятия не улучшаются.

«То есть мы слышим о том, что компания модернизирует и строит новые производства — да, но по производству, находящемуся в эксплуатации более 20 лет, я бы не дала удовлетворительной оценки. Если по пятибалльной шкале, то больше тройки не получают», — добавила она.

Ранее представитель президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев заявил, что Арктика и Антарктида могут лишиться ледяных шапок. Так происходит из-за глобального потепления — это явление сопровождается повышением температуры планеты. Одно из его последствий — подъем уровня воды в океане и таяние льдов.