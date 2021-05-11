В Минприроды предупредили об исчезновении вечной мерзлоты

Вечная мерзлота в северных районах России исчезнет из-за глобального потепления. Об этом предупредил глава Минприроды Александр Козлов в интервью РБК.

«Каждый такой регион понимает, что с ним будет через 20-30 лет: он перестанет быть северным или вдруг станет ярко сельскохозяйственным», — сказал министр. По его мнению, к таким природным изменениям нужно адаптироваться.

Арктическая зона составляет около четырех миллионов квадратных километров. При этом 60 процентов территории занимает грунт вечной мерзлоты. Половина этих земель еще не изведана из-за климатических условий. Однако в Минприроды разработали два законопроекта, которые позволят наблюдать за процессами, происходящими в недрах многолетней мерзлоты.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео ТВ» Александр Шувалов заявил, что, согласно докладу Росгидромета, потепление в России идет более интенсивно, чем в других странах Северного полушария. Шувалов отметил, что уже в этом году северную часть страны ждет усиление осадков и увеличение толщины слоев, которые оттаивают в вечной мерзлоте.