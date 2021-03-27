Россиян предупредили о ведущей к катастрофе тенденции

Руководитель прогностического центра «Метео ТВ» Александр Шувалов предупредил россиян о тенденции, которая может привести к катастрофе. Об этом он заявил в эфире «Радио 1», передает РИА Новости.

Шувалов напомнил о недавнем докладе Росгидромета, согласно которому потепление климата в России опережает похожие процессы в Северном полушарии в целом. Он отметил, что в среднем Россия идет впереди соседей по данному показателю примерно на полградуса, что является значительным показателем.

По его словам, негативные последствия данной тенденции россияне смогут ощутить уже в этом году. Так, на севере страны произойдет усиление осадков, а на юге наоборот возрастет риск засух. При этом эксперт предупредил, что в районах вечной мерзлоты увеличивается толщина слоя, который оттаивает каждое лето. Это явление может стать угрозой для городов и нефтепроводов в подобных регионах, резюмировал он.

Специалист также рассказал, что глобальное потепление на пять градусов может обернуться катастрофой для всего мира. Согласно его мнению, при таком сценарии субтропическому поясу и пустынным регионам будет угрожать голод, что приведет к массовой миграции на север.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев назвал главной климатической угрозой для России глобальное потепление. По его словам, на территории страны оно идет в 2,5 раза быстрее, чем в других государствах, а в Арктике еще быстрее.