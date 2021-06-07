Ученые оценили подверженную таянию мерзлоты площадь Якутии

Почти 40 процентов территории Якутии являются опасными при усилении климатических изменений и таянии вечной мерзлоты. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН по научной работе, доктор географических наук Александр Федоров.

Ученые ВШЭ подсчитали, что выбросы метана в Арктике могут нарушить все механизмы по предотвращению глобального потепления. Выход метана в атмосферу может нанести годовой ущерб России от 80 миллиардов долларов.

По словам ученого, в Якутии нужно бережно относиться к природной среде и оказывать помощь тем поселениям, которые исторически живут на территории вечной мерзлоты. Они уже почувствовали таяние. По мнению Федорова, нужна государственная поддержка. Он считает, что должна быть создана страховая система, похожая на ту, что действует при наводнениях. Людям, которые живут в опасных зонах, нужно застраховать свое имущество, чтобы была возможность воспользоваться выплатами при потерях от криогенных процессов.

Также ученый считает, что освоение арктической зоны должно проводиться только на безопасной территории. Таких ,по данных Федорова, около 60 процентов в Якутии. Поскольку ученые не знают, как долго продлится потепление, Федоров призывает, чтобы власти позаботились об адаптации населения к изменениям, обеспечили устойчивую систему социальной и экономической поддержки.

«По нашим мониторинговым наблюдениям, активизация криогенных процессов с таянием вечной мерзлоты в Якутии началась в начале 1980-х годов, с тех пор идет ее нарастающее усиление», — сообщил Федоров.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин был приглашен в Глазго на международные переговоры по климату. Там пройдет согласование Парижского соглашения, которое определяет план по сдерживанию глобального потепления.